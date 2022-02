Wojna na Ukrainie. Mieszkańcy Pleszewa i powiatu organizują zbiórki artykułów dla obywateli Ukrainy

- Kiedy zaczęły znikać z półek mąka kasze ryże makarony oleje woda itp. Myśleliśmy że ludzie wpadli w panikę i robią zapasy, ale w końcu zaczęliśmy rozmawiać z klientami i pytać po co te wielkie zakupy i zaczęli nam mówić, że to na zbiórkę dla Ukraińców. To było bardzo wzruszające – opowiada pracownik jednego z sklepów.