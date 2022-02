"Ludzie są przerażeni. Słychać huk spadających bomb i dźwięki eksplozji". Sołtys Mamot rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi na Ukrainie

- To się w głowie nie mieści! Nie spałem całą noc i na bieżąco śledzę wydarzenia, które dzieją się na Ukrainie. Jeszcze rano udało mi się porozmawiać z moimi przyjaciółmi na Ukrainie. Opowiadali mi, że w okolicach Lwowa, Łucka słychać spadające bomby i wybuchy. Ludzie są przerażeni, do części osób jeszcze nie dociera to, że Putin postanowił zaatakować Ukrainę - podkreśla Andrzej Ziętek i dodaje, że po to przez ostatnie lata budował mosty pomiędzy małą wsią w gminie Czermin a mieszkańcami Gusacina, aby ludziom żyło się lepiej i mogli w każdej sytuacji na siebie liczyć. - Obecnie nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić, możemy się solidaryzować z mieszkańcami Ukrainy i wierzyć w to, że ten atak nie przerodzi się w nic gorszego - zaznacza sołtys i prezes Stowarzyszenia.