Dom Chłopaków. Z Domu Chłopaków w Broniszewicach wyruszył już trzeci TIR z darami na Ukrainę

Z Domu Chłopaków w Broniszewicach wyruszył już trzeci tir wypełniony po brzegi darami, który jedzie w stronę ukraińską. Mieszkańcy przekazywali najpotrzebniejsze w tej chwili w Ukrainie rzeczy: żywność z długim terminem ważności, środki higieniczne czy chemię gospodarczą.

- Licząc, że w jednym tirze jedzie pomoc wyceniona szacunkowo na pół miliona złotych to dzisiejszy czwarty transport tirowy /nie liczymy transportu busami/ to już drugi milion złotych podarowany przez WAS dla Potrzebujących w Ukrainie. Jesteście Wielcy, Darczyńcy - podkreślają siostry dominikanki z Domu Chłopaków w Broniszewicach