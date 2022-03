Gmina Chocz. Transport z pomocą dotarł na Ukrainę. Do jakich miast trafią zebrane dary?

Fundacja Pomocy Dzieciom Humana zorganizowała zbiórkę żywności, środków czystości, odzieży, wyposażenia medycznego na rzecz potrzebującej ludności ukraińskiej.

- Zebrane rzeczy będziemy rozdysponowywać zgodnie z potrzebami. Bandaże, opatrunki przekażemy na granicę, ponieważ to są materiały potrzebne w Ukrainie. Pozostałe środki damy kobietom i dzieciom, które przebywają na terytorium Polski. Wszystko zbieramy na podstawie zbiórki zgłoszonej do Ministerstwa o numerze 2022/647/OR. Sytuacja jest rozwojowa, informacja o rozdysponowanych darach znajdzie się zarówno na stronie ministerstwa jak na naszej facebookowej. Już dziś pragniemy podziękować wszystkim za pomoc i zaangażowanie - opowiadała kilka dni temu Sandra Włodarczyk, prezes Fundacji Humana.

Pierwsze samochody z najpotrzebniejszymi rzeczami dotarły już na Ukrainę. Co się dzieje z nimi dalej? Gdzie są rozdysponowywane? - Transport, który po 13 godzinach jazdy dotarł do obwodu wołyńskiego, do miejscowości Łuck o 5.30 został przyjęty przez naszą koordynatorkę na Ukrainie. Na miejscu ludność cywilna przekazuje te produkty do Kijowa i Charkowa, gdzie są najbardziej potrzebne. W tej chwili mamy wystarczającą ilość ubrań, za którą serdecznie Wam dziękujemy. Dzisiaj Ukraina potrzebuje: opatrunki, bandaże, opaski uciskowe, latarki, powerbanki, leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, moczopędne, homeostatyczne, strzykawki, koce termiczne, krótkofalówki, żelowy bandaż przeciw oparzeniom - relacjonowali w środę, 2 marca 2022 roku, wolontariusze.