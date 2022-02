Pleszew dla Ukrainy. Pierwsze rodziny dotarły do powiatu pleszewskiego. Jak można pomóc?

Pierwsze rodziny uciekające z Ukrainy przed piekłem wojny dotarły już do powiatu pleszewskiego. Mieszkańcy chętnie angażują się w pomoc. Część darów dostarczonych do biblioteki trafiła już bezpośrednio do rodziny, która znalazła schronienie w Kowalewie.

- Pani Ira i jej dzieci chcą za naszym pośrednictwem serdecznie podziękować Wam za Wasze otwarte serca i serdeczność, z jaką się spotkali w tym dramatycznym dla nich czasie. Gdy tylko odpoczną po trudach podróży, damy Wam znać o konkretnych potrzebach rodziny (rozmiarach odzieży itp.). Wiemy, że zawsze możemy nas Was liczyć! - podkreślają pracownice pleszewskiej książnicy.