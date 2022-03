Gmina Gołuchów. Rozpoczęła się zbiórka na rzecz uchodźców. Co jest potrzebne?

W gminie Gołuchów rozpoczęła się zbiórka na rzecz uchodźców

- Gmina Gołuchów za pośrednictwem szkół przyłączyła się do zbiórki produktów i środków dla potrzebujących z Ukrainy, prowadzonej w ramach udzielania pomocy humanitarnej przez wojewodę wielkopolskiego. Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą do wszystkich Państwa o włączenie się do naszej akcji - mówi wójt Marek Zdunek.

Potrzebne są: