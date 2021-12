Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Pleszew, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Przegląd tygodnia: Pleszew, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niesamowite, poruszające to, co w każdym z nas najpiękniejsze, czyli niezwykły spektakl dla dzieci od lat 2 do 102 „O Mikołaju i jego Skrzatach” zagościł na pleszewskim Rynku w ramach Świątecznych Spotkań

Oświetlone wagoniki pleszewskiej ciuchci, świąteczne przeboje w tle i Mikołaj i pomocnice Miakołaja. Oto pleszewska Świąteczna Bana! Na co dzień kursuje na liniach komunikacyjnych, a w Święta Bożego Narodzenia roztacza świąteczny blask.

Blisko 2000 pracz ponad 160 placówek z całej Polski wpłynęło na XXV Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową organizowany przez Zajezdnię Kultury w Pleszewie