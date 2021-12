Kolęda w Pleszewie. Jak będzie wyglądała tegoroczna kolęda? Czy ksiądz przyjdzie na kolędę? Kuria wydała nowy komunikat

Dla wielu wierzących osób wizyta duszpasterska to tradycja. Krzyż, świece, woda święcona na stole i oczekiwanie na wizytę księdza, który poświęci mieszkanie i zamieni słowa z każdym domownikiem. Tyle że pandemia koronawirusa wymusił reżim sanitarny, przez który forma wizyt musiała się zmienić. Już w 2020 r. wielu księży zdecydowało się odwołać kolędę. W pleszewskich parafiach odbywały się msze święte kolędowe, na które zapraszani byli mieszkańcy poszczególnych ulic. W tym roku kolęda znów zbiegła się w czasie z falą zakażeń koronawirusem. A to oznacza kolejne wytyczne, których duszpasterze powinni przestrzegać, planując kolędę. Diecezja kaliska wydała w tej sprawie specjalny komunikat, w którym mówi o wytycznych dla księży i proboszczów.

Komunikat Diecezji Kaliskiej dotyczący kolędowych spotkań duszpasterskich 2021/2022:

Tradycyjna kolęda jako wizyta duszpasterska w domach wiernych jest ważnym elementem w życiu parafii, gdyż jest doskonałą okazją do ewangelizacji i ważnym sposobem na dotarcie do wielu parafian, z którymi nie ma innych okazji do spotkania. Ponadto w parafiach, gdzie zostali ustanowieni nowi proboszczowie, wizyta duszpasterska jest tym bardziej potrzebna, gdyż umożliwia poznanie się duszpasterza z parafianami. Chociaż więc kolęda jest prawdziwym dobrem duszpasterskim, to jednak z uwagi na istniejące wciąż zagrożenie epidemiczne, należy rozważyć najwłaściwszy sposób jej przeprowadzenia.

Biskup Kaliski, biorąc pod uwagę różnorodność i specyfikę poszczególnych parafii naszej diecezji, pozostawia proboszczom, którzy powinni skonsultować się z radami parafialnymi, możliwość podjęcia decyzji co do sposobu przeprowadzenia kolędy z zachowaniem jednakże zasad higieny sanitarnej i z użyciem koniecznych środków ostrożności.

Prosimy duszpasterzy o uszanowanie decyzji osób, które ze względów sanitarnych nie będą chciały uczestniczyć w spotkaniu kolędowym. Zwracamy się także z prośbą do kapłanów o braterskie zrozumienie i unikanie komentarzy co do podjętych przez poszczególne parafie decyzji o formie kolędowania.

ks. Marcin Papuziński, Kanclerz Kurii

ks. Paweł Gużdzioł , Wikariusz Biskupi ds. duszpasterskich