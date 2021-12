Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

Ciąg dalszy świątecznych atrakcji na pleszewskim Rynku i przejazdy kolejką

19 grudnia w Zajezdni Kultury nastąpi również uroczyste podsumowanie XXV Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Laureaci będą odbierać nagrody w kilku grupach od 14 do 16.

Sobota i niedziela to również świąteczne przejazdy kolejką. Start o godzinie 16, 17, 18 i 19.

W piątek rozpoczyna się kolejna część świątecznych atrakcji na pleszewskim Rynku. 17 grudnia w centrum miasta zobaczymy zagrodę reniferów z Mikołajami i elfami. Będzie fotobudka i wspólne czytanie świątecznych opowieści. Dzień później czeka nas m.in. interaktywne "Zimowe Show", warsztaty artystyczne i spektakl "Czarodziejski prezent skrzata". Niedziela to spektakl akrobatyczny "Zaczarowane zwierciadło", warsztaty pieczenia pierników i wręczenie nagród w świątecznych konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Świąteczna porcja muzyki

W najbliższych dniach nie zabraknie również atrakcji muzycznych. W sobotę warto wybrać się do Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie, gdzie Big Band Powiatu Ostrowskiego zaprezentuje program "White Christmas" złożony ze znanych standardów świątecznych, takich jak "Let it snow" , "O Christmas Tree" , "Silent night" w swingowych aranżacjach okraszonych wokalem Adama Wasieli.