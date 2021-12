Powiat pleszewski. Najlepsi architekci IT będą uczyć topowych języków programowania w Zespole Szkół Technicznych

Najlepsi architekci IT będą uczyć topowych języków programowania w Zespole Szkół Technicznych

W Starostwie Powiatowym w Pleszewie porozumienie o współpracy - w obecności wicestarosty Damiana Szwedziaka i naczelnika powiatowego wydziału oświaty Sławomira Sobczyka - podpisali: właściciel firmy „Mirit” Mateusz Garbarczyk oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Izabela Mikstacka-Mikuła. Dzięki temu najlepsi architekci IT będą uczyć topowych języków programowania w technikum na Zielonej. Obszar współpracy obejmie klasy w zawodzie technik informatyk, ze szczególnym naciskiem praktycznej nauki tworzenia aplikacji internetowych. Uczniowie uzyskają kompetencje cyfrowe, które pozwolą im podjąć pracę programisty. - Dla absolwentów tego kierunku to szansa na dobrą pracę. Firma "Mirit - Software House" to lider wśród firm technologicznych w naszym regionie. Firma tworzy zaawansowane aplikacje, platformy internetowe i złożone systemy informatyczne dla biznesu oraz sektora publicznego - podkreśla Tomasz Wojtala, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie.