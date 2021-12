Pleszew. Spod samiuśkich Tater prosto do Pleszewa. Zespół Baciary ponownie porwie pleszewską publiczność!

Koncert Baciary

Zespół Baciary

Zespół powstał na Podhalu w 2002 roku, założyli go Andrzej i Janusz Body i natychmiast zyskał sławę, dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do grania, czasami już zapomnianych, melodii śpiewanych dawno temu przez naszych dziadków czy rodziców. Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Do najbardziej znanych i lubianych utworów należą: "Żyje się raz", "Oczy zielone", "Nic do stracenia", "Jak się bawią ludzie". Trochę popa, rocka, biesiady, trochę disco polo, trochę muzycki na góralską nutę z charakterystycznym góralskim dialektem, hej! Ciekawe połączenia i właśnie to oryginalne podejście do muzyki tanecznej, to jeden z czynników, które sprawiły, że Baciary osiągnęli sukces.