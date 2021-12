Pleszew. Interaktywne show ze skrzatami i Mikołajem oraz wielką bitwą na balonowe ogromne śnieżki na pleszewskim Rynku

Wielka bitwa na balonowe ogromne śnieżki na pleszewskim Rynku

Niesamowity, poruszający to, co w każdym z nas najpiękniejszego spektakl dla dzieci od lat 2 do 102 „O Mikołaju i jego Skrzatach”. Było to jedyne w swoim rodzaju połączenie przedstawienia i żywiołowego programu animacyjnego z dużą domieszką śmiechu i zabawy. W niezwykłej teatralnej aurze i pięknej scenografii uczestnicy weszli w niezwykły świat skrzatów i poznali tajniki pracy św. Mikołaja. Jednym z najważniejszych punktów programu był wjazd Św. Mikołaja na samojezdnych czarodziejskich saniach i wielka bitwa na balonowe ogromne śnieżki!