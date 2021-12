V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie. Druhowie wybrali nowe władze. Kto stanął na czele Związku?

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie odbył się w piątek, 17 grudnia 2021 roku, w sali Ośrodka Kultury w Czerminie i kończył 5-letnią kadencję dotychczasowych władz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i delegaci z 6 Oddziałów Gminnych ZOSP RP w powiecie pleszewskim oraz zaproszeni goście.

W strukturach Związku funkcjonuje 46 jednostek OSP, w tym 9 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Liczba strażaków ochotników wynosi 2245 osób (spadek o 280 w porównaniu z 2016 r.). 2050 ochotników to mężczyźni. W OSP służy także 195 kobiet. Do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 745 druhów (wzrost o 46 w porównaniu z 2016 r.), w tym 37 kobiet. 260 osób to członkowie wspierający, a 132 - honorowi. Na terenie powiatu pleszewskiego działa 31 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających blisko 300 młodych strażaków (185 chłopców i 111 dziewczyn).