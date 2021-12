Blisko 200 zawodników w 7 drużynach. Stal Pleszew podsumowała 2021 rok w wykonaniu młodych piłkarzy

W sierpniu 2020 roku Stal Pleszew stała się klubem wielosekcyjnym. Wówczas do piłkarzy dołączyli lekkoatleci. W kolejnych miesiącach treningi rozpoczęli miłośnicy kolarstwa, tenisa ziemnego, szachów i kręgli. Dziś sport w barwach pleszewskiego klubu uprawia już ponad 350 osób. Oczywiście wiodącą i najliczniejszą sekcją wciąż jest piłka nożna. Aż siedem drużyn młodzieżowych zostało zgłoszonych do rozgrywek ligowych w sezonie 2021/22. Gra i trenuje w nich blisko 200 młodych piłkarzy. Najlepsi zapraszani są na testy przez m.in. Lecha czy Wartę Poznań.

- Liczba zawodników cały czas rośnie, co nas niezmiernie cieszy. Być może wiosną będziemy musieli zgłosić kolejną drużynę, bo w kategorii orlika chętnych przybywa z każdym miesiącem, a chcemy, żeby każdy miał możliwość rywalizacji i udziału w meczach - mówił prezes Stali Tomasz Zawada. Trzy ekipy próbują swoich sił w ligach wojewódzkich. - To jest zawsze dla nas spore wyzwanie, ale o to chodzi, żeby grać z najlepszymi i się rozwijać - tłumaczył. - Runda w wykonaniu seniorów nie była udana, ale młodzież radzi sobie dobrze i to jest budujące - podkreślał.