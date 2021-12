Trzecia świąteczna zbiórka żywności Fundacji Humana zakończona. Paczki trafią do ponad 50 osób

Świąteczna zbiórka żywności Fundacji Humana

Fundacja Pomocy Dzieciom Humana już po raz trzeci zorganizowała świąteczną zbiórkę żywności. Od 3 do 9 grudnia 2021 roku w każdym markecie DINO na terenie powiatu pleszewskiego mogliście znaleźć specjalnie wyznaczone pojemniki i do nich wrzucać produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Podobnie jak w poprzednich latach zebrana żywność została podzielona i w formie świątecznych paczek trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu pleszewskiego. - Produkty zostały policzone, a paczki czekają już w gotowości. Przed nami najmilsza i najbardziej wzruszająca część przedsięwzięcia – rozwożenie paczek do potrzebujących osób - podkreśla prezes Sandra Włodarczyk.

Dzięki ofiarności mieszkańców powiatu pleszewskiego Fundacja zebrała 276 kg żywności, co pozwoliło na utworzenie 55 paczek. - W tym miejscu chcielibyśmy wyróżnić 2 gminy: Czermin oraz Gizałki, które po raz kolejny wykazały się wyjątkową hojnością oraz życzliwością. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i dobre serce – dzięki Wam, nadchodzące święta stały się dla wielu osób wyjątkowe - mówi Sandra Włodarczyk.