Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Pleszew, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Przegląd tygodnia: Pleszew, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzień Kobiet to dla pań powód do świętowania. Jeśli impreza na Dzień Kobiet to tylko w Acwadorze. Już od kilku lat imprezy dla Pań z okazji ich święta ściągają tłumy do Prokopowa oprócz dobrego jedzenia i muzyki czekały na kobiety wyjątkowe niespodzianki

W sobotę, 5 marca o godz. 11:30 56-latek ugodził nożem swoją 49-letnią partnerkę, która zmarła. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak już po prawie 1,5 godziny został ujęty przez policję.