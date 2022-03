Gmina Chocz. Magiczny wieczór z muzyką. Panie świętowały Dzień Kobiet

Dzień Kobiet w Choczu. Koncert "Magia strun"

W piątkowy wieczór, 4 marca 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu odbył się koncert pod hasłem "Magia strun". Na scenie wystąpili Barabara Szelągiewicz i Michał Zator. Ona ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu ze specjalnością skrzypce, a także Studia Podyplomowe – manager kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Współpracowała z grupą Perfect, Eleni, z orkiestrami m.in. Zbigniewa Górnego, Aleksandra Maliszewskiego czy Zenona Laskowika. Jest współtwórczynią takich zespołów jak Maestro Quartet, 2be, Face2Face. On to jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar akompaniując sobie do śpiewu. Półfinalista piątej edycji programu "Mam Talent" z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu. Oboje stworzyli wyjątkowy duet, który podczas koncertu zaprezentował autorskie kompozycje oraz utwory z repertuaru m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Mieczysława Szcześniaka, Eltona Johna, Ennio Morricone czy Leonarda Cohena. Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.