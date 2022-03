Pleszew. Sławek Uniatowski rozkołysał i utulił Pleszew do snu. Magiczny i niepowtarzalny Dzień Kobiet w Pleszewie

Sławek Uniatowski w Pleszewie

Jego delikatne piosenki z nutką melodyjnego jazzu szybko wpadają w ucho, momentalnie szybując na górę list polskich przebojów. Wokalista przyjechał do Pleszewa na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. Zagrał utwory swojego autorstwa oraz jego największych idoli. Artysta w swoją marynarkę miał wpiętą niebiesko-żółtą wstążkę na znak solidarności z Narodem Ukraiński, a przed koncert burmistrz Arkadiusz Ptak wręczył każdej kobiecie żółtego tulipana. I choć czasy dla wszystkich są trudne, to ten wyjątkowy, prosty i magiczny koncert stał się choć na chwilę odskocznią, od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Burmistrz Pleszewa składając życzenia z okazji Dnia Kobiet życzył każdej z pań na całym świecie poczucia bezpieczeństwa.

Podczas piątkowego koncertu muzyk zaskoczył słuchaczy niezwykłym, a wręcz nonszalanckim spokojem godnym mistrza sceny i urzekającym uśmiechem. Jak się okazało, jest nie tylko charyzmatycznym wokalistą, ale też człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru, którym podzielił się z fanami. Pośród nich zdecydowanie przeważały kobiety. Gdy rozbrzmiały pierwsze tony jego ciepłego, barytonowego głosu, publiczność popadła w zachwyt.