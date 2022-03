Pleszew. Do Pleszewa Dzień Kobiet zawitał nieco wcześniej. Panie bawią się w Acwadorze Piotr Fehler

Dzień Kobiet to dla pań powód do świętowania. Jeśli impreza na Dzień Kobiet to tylko w Acwadorze. Już od kilku lat imprezy dla Pań z okazji ich święta ściągają tłumy do Prokopowa oprócz dobrego jedzenia i muzyki czekały na kobiety wyjątkowe niespodzianki