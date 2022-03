Pleszew. Taki bal zdarza się raz na rok! Dziś "Ochronka" dziękuje przyjaciołom! Piotr Fehler

XII Bal Charytatywny Przyjaciół pleszewskiej Ochronki przeszedł już do historii. O tym wydarzeniu można byłoby pisać w nieskończoność! Zabawa była bowiem przednia. Nogi same rwały się do tańca, a na parkiet nie trzeba było nikogo zapraszać. Dziś organizatorzy dziękują przyjaciołom i sponsorom bez których XII Bal Charytatywny "Ochronki" nie byłby możliwy!