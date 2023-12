Wieczerza Wigilijna w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie ma już blisko 30-letnią tradycję!

Spotkanie wigilijne w Pleszewie z blisko 30-letnią tradycją

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie wraz z kadrą, przedstawicielami lokalnych środowisk, instytucji i organizacji, z którymi na co dzień współpracują zasiadła do wigilijnego stołu. To już tradycja, że od blisko 30 lat w Ośrodku Szkoleniowym "Kasyno" na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia odbywa się wspólna wieczerza.