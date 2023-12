Pleszew z nowym rozkładem jazdy i z nowymi autobusami. Od 1 stycznia rusza nowa komunikacja miejska. ROZKŁAD JAZDY autobusów liniI PPL

Wszystkie te połączenia pozyskały dofinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- Pleszew otrzymał maksymalną dopłatę czyli 3 zł do wozokilometra. Jest to też największa kwota spośród wszystkich wielkopolskich gmin. O takie dofinansowanie mogły starać się tylko samorządy lub związki międzygminne. Prywatny przewoźnik nie miałby takiej możliwości. To ogromny zastrzyk pieniędzy, który pozwoli na jeszcze lepszą obsługę nowych linii autobusowych i obniżenie kosztów - podkreśla Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.