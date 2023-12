Pleszew we Włoszech. Burmistrz Arkadiusz Ptak spotkał się z Carlosem Moreno, twórcą idei miasta 15 minut

Do udziału w pracach komitetu naukowego zaprosił burmistrza Carlos Moreno – profesor paryskiej Sorbony i twórca idei miasta 15-minutowego. To efekt wcześniejszej współpracy, która rozpoczęła się, gdy Pleszew zaczął ideę profesora wdrażać na własnym podwórku.

– Dostrzegł nasze działania i zaprosił do współpracy przy międzynarodowym projekcie „Driving Urban Transitions” dotyczącym zrównoważonej mobilności i mieszkalnictwa. Mój udział w komitecie naukowym to kolejny etap współpracy, z której chcemy mocno skorzystać, by rozwijać Pleszew, ale i dzielić się doświadczeniem małych polskich miast – mówi Arkadiusz Ptak.