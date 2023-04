Zielony Pleszew zachwyca wiosną. Miasto z lotu ptaka wygląda zjawiskowo! Takiego miasta jeszcze nie znacie

Pleszew z lotu ptaka

Wiosna, to chyba najpiękniejsza pora roku. Po zimie wszystko budzi się do życia, korony drzew stają się zielone, a jak się okazuje tej zieleni w mieście nie brakuje. O tym, jak bardzo zielony jest Pleszew na wiosnę można się przekonać na zdjęciach Jana Zbigniewa Haina, który jest pasjonatem fotografii. Zajmuje się nią od kilku dobrych lat. Fotografuje z ziemi i z nieba...i właśnie to sprawia, że jego zdjęcia są niezwykłe!