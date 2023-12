Kino Hel w Pleszewie bije rekordy popularności nie tylko wśród mieszkańców! Chętnych na oglądanie filmów nie brakuje

W okresie od stycznia do listopada bieżącego roku kino HEL odwiedziło 27,7 tys. widzów. W tym samym okresie roku ubiegłego było ich 13,5 tys. –

Dwukrotne zwiększenie liczby widzów to po części wychodzenie z czasów pandemii, ale i działania, które zostały podjęte, by podnieść standard funkcjonowania tej instytucji kultury. Mieliśmy już świetny sprzęt, system nagłośnieniowy, wyremontowaną salę kinową, ale przyszedł czas na nowoczesność, która pozwoliła ściągać do Pleszewa świetne kinowe premiery. Warunkiem dystrybutorów była częstotliwość grania, a co za tym idzie wprowadzenie 7-dniowego funkcjonowania naszego kina – komentuje Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury.