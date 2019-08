Stal zaczęła od zwycięstwa. Trzy punkty pleszewianom dały gole Patryka Adamskiego i Łukasz Jańczaka. Pucharowe derby dla LKS-u II Gołuchów

V liga W pierwszym ligowym meczu Patryk Adamski pokazał, że może być sporym wzmocnieniem siły ofensywnej Stali Pleszew. Nowy zawodnik drużyny Łukasza Bandosza otworzył wynik w 14’, poprawił tuż przed przerwą. W międzyczasie po rzucie rożnym egzekwowanym przez Krzysztofa Matuszaka najprzytomniej w polu karnym zachował się Łukasz Jańczak. Dobre humory zepsuła kontuzja kolana Tomasza Zawady. Grający prezes Stali już po 20’ musiał opuścić boisko. Po zmianie stron pleszewianie spuścili z tonu, z czego skwapliwie skorzystali goście, strzelając honorowego gola. W niedzielę 2. kolejka. Stal jedzie do Odolanowa. Mecz z Odolanovią rozpocznie się o 15.00.

Skład Stali: Tobiasz Wojcieszak, Michał Kozłowski, Dawid Majchrzak, Łukasz Jańczak, Emil Poczta (80’ Damian Stasiak), Tomasz Zawada (20’ Mikołaj Adamek, 75’ Adam Wojciechowski), Błażej Ciesielski, Krzysztof Matuszak, Mateusz Raczyk (70’ Szymon Rudziński), Patryk Adamski (75’ Tomasz Kapałka), Jacek Pacyński.

Totolotek Pucharu Polski w strefie kaliskiej

W niedzielę rozegrano rundę wstępną Totolotek Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Z dwóch zaplanowanych na ten dzień pojedynków derbowych, do skutku doszedł jeden. Gladiatorzy Pieruszyce awansowali bez wychodzenia na boisko, gdyż z rozgrywek wycofała się Unia Szymanowice.

Na zieloną murawę wybiegły za to drugie drużyny Stali Pleszew i LKS-u Gołuchów. Oba zespoły niedawno rozegrały mecz kontrolny, który zakończył się zwycięstwem podopiecznych Andrzeja Latańskiego. W niedzielnym starciu powody do zadowolenia mieli tylko zawodnicy Łukasza Hyżyka. Dwa trafienia na swoim koncie zanotował Maciej Marcinkowski, po jednym golu dołożyli: Adrian Hajdasz, Patryk Kowalski i Michał Marciszak. Drużyna z Grodu Żubra pewnie wygrała i mogła cieszyć się z awansu do kolejnego etapu rozgrywek.