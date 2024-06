Pięknieje Wielkopolska Wieś. Ponad 11 milionów złotych trafi do sołectw. Na liście nie zabrakło miejscowości z powiatu pleszewskiego

Dofinansowanie mogące wynieść nawet do 70 tys. złotych to szansa na realizację projektu mającego wpływ na funkcjonalność miejscowości oraz jakość życia mieszkańców. W ramach konkursu zgłaszane są inicjatywy o charakterze inwestycyjnym oraz takie, które promują lokalne zwyczaje i historię. Samorząd Województwa Wielkopolskiego co roku zwiększa pulę środków w programie umożliwiając pozyskanie dofinansowania większej liczbie uczestników. Do tej pory na w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na Wielkopolskie obszary wiejskie trafiło ponad 70 mln złotych – dodaje wicemarszałek Krzysztof Grabowski.