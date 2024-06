39-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, kierując samochodem ciężarowym marki DAF, nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go ciągnika rolniczego marki Ursus. którym jechał 58-latek z gminy Gołuchów. Kierowcy trafili do szpitala. Nie odnieśli poważniejszych obrażeń ciała. Obaj byli trzeźwi - mówi as. szt. Monika Kołaska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.