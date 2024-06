WINEVERYTHING - czyli wyjątkowy film o dwóch pleszewiankach! Siostry Agnieszka i Małgorzata Nowak to prawdziwe heroski!

- Nasz dokument sportowy to próba uchwycenia tego co dla zawodników występujących w filmie jest najważniejsze. Dla każdego z nich “WinEverything” to zupełnie co innego. Każdy z jest na innym etapie życia i innym etapie swojej kariery sportowej. Łączy ich natomiast jedna rzecz. Aktywna postawa życiowa, którą chcemy pokazać i w ten sposób inspirować naszych widzów. – mówił podczas konferencji prasowej Dariusz Kabsch, producent “WinEverything”, właściciel studia filmowego Woodpecker Motion Pictures.