Pleszew. Budowa szeregowców w Pleszewie. Ruszył przetarg na ul. Horoszkiewicza

Szeregowce przy Kaliskiej

Przy ulicy Kaliskiej trwa budowa szeregowców. Inwestycję prowadzi Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Do tej pory oddano do użytku osiem szeregowców, w planie są kolejne. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami miasta – do nowych domków ma prowadzić nowa droga.