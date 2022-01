Pleszew. Wichura w powiecie pleszewskim. Strażacy mają ręce pełne pracy. Zerwane dachy i powalone drzewa. Intensywna dzień dla strażaków

Powalone drzewa, pozrywane dachy

Wichura daje się we znaki w całym regionie. Tylu wezwań niemal w jednym czasie strażacy nie odnotowali już dawno. Do powalonych drzew, połamanych konarów blokujących przejazd, czy innych zdarzeń zaczęły kolejno wyjeżdżać zastępy strażaków zawodowych i ochotników.

Strażacy odnotowali do tej pory siedem wyjazdów związanych z wichurą. Najpoważniejsze dotyczyło zerwanego dachu z budynku gospodarczego w Kuźni (gmina Chocz). Zostali też wezwanie do pożaru stodoły w Gizałkach. Budynek doszczętnie się spalił razem z maszynami rolniczymi, które były w środku. To m.in. kombajn, siewnik i rozrzutnik.