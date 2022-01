Orkan Nadia w powiecie pleszewskim. Strażacy interweniowali ponad 30 razy

29 stycznia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze dla całego kraju. Synoptycy prognozowali, że średnia prędkość wiatru wyniesie od 40 do 50 km/h, a w porywach do 100, a nawet 115 km/h. Te przewidywania w pełni się sprawdziły. Orkan Nadia nadciągnął nad Polskę i wyrządził wiele szkód. W powiecie pleszewskim wiatr wzmógł się w sobotni wieczór i dawał się we znaki do późnych godziny wieczornych w niedzielę. W tym czasie strażacy interweniowali ponad 30 razy. 29 zdarzeń dotyczyło usuwania skutków wichury. Do tego doszły 3 pożary.

- W 19 przypadkach chodziło o połamane drzewa i nadłamane konary drzew. 8 interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych, a 2 uszkodzonych linii energetycznych. Ponadto odnotowaliśmy 3 pożary. W miejscowościach Wszołów i Korzkwy paliły się sadze w kominie, natomiast w gminie Gizałki doszło do pożaru stodoły - opowiada kpt. Paweł Mimier dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pleszewie.