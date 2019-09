Zakończyła się zwycięska seria LKS-u Gołuchów, Stal Pleszew wygrała po raz piąty, w A-klasie z trzech punktów cieszyli się tylko Gladiatorzy

IV liga W letniej przerwie zespół z Międzychodu przeszedł bardzo duże zmiany kadrowe. Odeszło kilkunastu zawodników, w ich miejsce sprowadzono nowych. Trener Tomasz Leszczyński potrzebował trochę czasu, aby poukładać wszystkie klocki. Po trzech porażkach w pierwszych meczach Warta zaczęła regularnie punktować. W Gołuchowie postawiła trudne warunki gospodarzom. LKS dwukrotnie musiał gonić wynik. Udało się doprowadzić do remisu, ale szali zwycięstwa na swoją korzyść podopieczni Macieja Dolaty tym razem nie zdołali przechylić.

V liga Stal Pleszew zgodnie z planem rozprawiła się z Zefką Kobyla Góra. Na przerwę podopieczni Łukasza Bandosza schodzili z jednobramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron szybko dołożyli kolejne trafienie. Gospodarze zdołali strzelić kontaktowego gola i kwestia wyniku niemal do końca była otwarta. Sprawę w doliczonym czasie gry rozstrzygnął Jacek Pacyński. Stalowcy w dobrych humorach przystąpią do meczu z Wilkami Wilczyn, liderem tabeli.

W grupie 3., po dobrym początku, słabszy okres przeżywa Prosna Chocz. Zespół Adriana Popławskiego przegrał u siebie z Iskrą Sieroszewice. Pierwsza część zmagań zakończyła się prowadzeniem gości. Po zmianie stron drużyna z Chocza ruszyła do ataku, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Po strzale Mateusza Rybarczyka futbolówka odbiła się od poprzeczki, a uderzenie Patryka Cierzniaka zatrzymało się na słupku. Iskra próbowała kontrataków. Po jednym z nich wywalczyła rzut rożny, po którym podwyższyła rezultat spotkania. W doliczonym czasie gry gospodarze zmniejszyli rozmiary porażki. Rybarczyk zamienił na gola rzut karny. LKS Gołuchów przywiózł punkt ze Szczytnik.

A-klasa Gladiatorzy Pieruszyce z pierwszym ligowym zwycięstwem w sezonie. Zespół Łukasza Orszulaka pokonał na wyjeździe Kłos II Zaniemyśl. Drużyna z gminy Czermin przesunęła się na 10. miejsce. Na samo dno spadły Żaki. Podopieczni Piotra Owczarskiego przegrali z Turem Turew. Już do przerwy było 3:0 dla gospodarzy. Po zmianie stron goście zdołali strzelić honorowego gola. Drugi bezbramkowy remis z rzędu zanotowali Czarni. Dobrzyczanie przywieźli punkt z Dolska i plasują się na 8. pozycji.

Tur Turew - Żaki Taczanów 3:1

Gol dla Żaków: Paweł Węclewski

Kłos II Zaniemyśl - Gladiatorzy Pieruszyce 1:2

Gole dla Gladiatorów: Tomasz Nowaczyk, Dawid Borowiak

Prosna Chocz - Iskra-Prosna Sieroszewice 1:2

Gol dla Prosny: Mateusz Rybarczyk

Szczyt Szczytniki - LKS II Gołuchów 1:1

Gol dla LKS-u: Jakub Skowroński

B-klasa

Komplet punktów, 22 strzelone gole i tylko 3 stracone. To dorobek LZS-u Lasu Kuczków, lidera grupy 6. B-klasy, po 4 kolejkach. W niedzielę drużyna Wojciecha Kwiecińskiego nie dała szans ekipie z Nowego Karolewa. Mecz, niczym dobry film, zaczął się od trzęsienia ziemi. Nie minął jeszcze pierwszy kwadrans, a kibice obejrzeli 3 gole. Dwa razy do siatki trafili gospodarze, goście zdołali złapać kontakt. Stracona bramka nie wprowadziła nerwowości w szeregi kuczkowian. W kolejnych minutach LZS konsekwentnie punktował niepokonanego do tej pory przeciwnika.

Las pozostał liderem i jedynym zespołem, który może pochwalić się kompletem punktów. Na własnym boisku potknął się dotychczasowy wicelider, a więc Sparta Russów. Gospodarze w samej końcówce z rzutu karnego stracili gola, który zdecydował o ich porażce z rezerwami Stali Pleszew. Podopieczni Andrzeja Latańskiego w nagrodę awansowali na 2. pozycję.