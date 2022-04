2. liga koszykówki. Dreszczowiec bez happy endu. KS Kosz Kompaktowy Pleszew wygrał, ale nie zdołał odrobić strat z pierwszego meczu

KS Kosz Kompaktowy Pleszew wygrał z BC Swiss Krono Żary, ale odpadł z rywalizacji

W środę KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał wyjazdowy mecz z BC Swiss Krono Żary sześcioma punktami. W rewanżu zespół Alan Urbaniaka musiał więc odrabiać straty. Gospodarze prowadzili przez większą część sobotniego meczu, ale rywale nie pozwalali na zbudowanie dużej przewagi. Największą - 8-punktową - nasza drużyna osiągnęła na niespełna 120 sekund przed końcem spotkania wprawiając w euforię kibiców. Zespół prowadzony przez Łukasz Rubczyńskiego nie dawał jednak za wygraną. Na dwa celne rzuty zza łuku Nikodema Sirijatowicza, dwiema skutecznymi akcjami za dwa punkty odpowiedział Krzysztof Chmielarz. Na tablicy świetlnej widniał wynik 84:78, który oznaczał dogrywkę. Na zegarze pozostało blisko 8 sekund. Tyle czasu mieli goście na rozegranie ostatniej akcji. Na rzut za trzy punkty z trudnej pozycji zdecydował się Maciej Leszczyński. Piłka, ku rozpaczy pleszewskiej publiczności i zawodników, wpadła do kosza równo z końcową syreną. Koszykarze BC Swiss Krono Żary szaleli z radości, a gospodarze nie dowierzali w to, co stało się w hali "Jedynki". Dla naszego zespołu to było najbrutalniejsze z możliwych zakończenie sezonu. Kosz wygrał rewanżowy pojedynek z BC Swiss Krono Żary 84:81, ale nie zdołał odrobić straty z pierwszego meczu i zakończył rywalizację w pierwszej rundzie fazy play-off.