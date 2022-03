KS Kosz Kompaktowy Pleszew ma za sobą pierwszy mecz w fazie play-off. W sobotę podopieczni Alana Urbaniaka muszą odrobić 6-punktową stratę

KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał w Żarach

BC Swiss Krono Żary sezon zasadniczy ukończył na szóstym miejscu. Podopieczni Łukasza Rubczyńskiego wygrali 17 zwycięstw i ponieśli 11 porażek. Tym samym w pierwszej rundzie fazy play-off trafili na KS Kosz Kompaktowy Pleszew. Nasz zespół w tabeli grupy D zajął trzecie miejsce, najlepsze w swojej historii. Ekipa Alana Urbaniaka wygrała 22 z 28 spotkań.

30 marca 2022 roku obie ekipy spotkały się po raz trzeci w sezonie 2021/22. Do tej pory lepsi okazywali się goście. Długo wydawało się, że ta tradycja zostanie podtrzymana również w środę. Po dwóch kwartach Kosz prowadził bowiem 10 punktami. W drugiej połowie niestety roztrwonił przewagę. Gospodarze wygrali 62:56.

- Nie mogłem skorzystać z usług Filipa Sieradzkiego, brakowało nam więc typowego zawodnika podkoszowego. Mecz, pomimo nerwowości z obu stron, długo układał się po naszej myśli. Do pewnego momentu wyglądało to dobrze. Niestety, później zaczęła nas zawodzić skuteczność zarówno z gry, jak i z rzutów wolnych. Gdybyśmy lepiej spisali się tylko w tym ostatnim elemencie, to spokojnie wygralibyśmy - opowiada Alan Urbaniak, trener pleszewskiego zespołu. Jego podopieczni wykorzystali 22 z 35 rzutów osobistych (62.9%). Skuteczność z gry wyniosła 32.6%. Gospodarze zanotowali więcej zbiórek (50 do 38) i asyst (13 do 4).