2. liga koszykówki. Kosz nie dał rady zespołowi z Nysy. Na parkiecie rządził były reprezentant Polski

KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał na wyjeździe z IgnerHome Basket Nysa

27. kolejki sezonu zasadniczego nie zaliczą do udanych podopieczni Alana Urbaniaka. KS Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał na wyjeździe z IgnerHome Basket Nysa. Tym samym zespół Tomasza Włodowskiego zrewanżował się za porażkę poniesioną 28 listopada 2021 roku w hali "Jedynki". Bohaterem meczu był 41-letni Michał Ignerski. Były reprezentant kraju, mistrz Polski sprzed trzech lat zapisał na swoim koncie double-double. Do 27 punktów dołożył aż 18 zbiórek. Goście robili, co mogli, ale nie byli w stanie nawiązać walki. Po wyrównanej pierwszej kwarcie, kolejne dwie należały do gospodarzy. Do ostatniej części spotkania IgnerHome przystępował mając 23 oczka więcej. Kosz zdołał nieco zmniejszyć tę różnicę, ale ekipa z Nysy wygrała pewnie 89:71.

- Pojechaliśmy bez wysokiego zawodnika, a gospodarze mają w składzie kilku takich koszykarzy, z Michałem Ignerskim, legendą polskiego basketu na czele. Próbowaliśmy się przeciwstawić, ale przewagi pod koszem pewnych zespołów, zwłaszcza na wyjeździe, na razie nie jesteśmy w stanie zniwelować - podkreśla Alan Urbaniak, trener pleszewskiego zespołu.