Wielkopolskie Dożynki 2023 w Pleszewie. Beata Kozidrak i Bajm dali czadu! Nie przeszkodził nawet padający deszcz. Na koncercie były tłumy

- Muzyka dla mnie, prócz życia rodzinnego i miłości, jest najważniejsza, a moment w moim życiu zawodowym, w którym obecnie się znajduję, jest jednym z najpiękniejszych w życiu. Wiem, jaka chcę być na scenie, z jakich propozycji skorzystać, a z jakich zrezygnować, co mnie jeszcze rozwija. To jest magia. Jednego dnia jestem księżniczką w sukni walentynkowej, a innego dnia "rockówą", bo właśnie od tego zaczynałam. Wracamy do korzeni rockowych, w końcu 45-lecie zespołu w tym roku. Kiedy to zleciało? - mówiła w jednym z wywiadów Beata Kozidrak.