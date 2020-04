W latach 70. w Pleszewie ścigały się sławy kolarskiego peletonu

Wszystko zaczęło się w 1971 roku. Tour de Pologne było wtedy jeszcze Wyścigiem Dookoła Polski. Kolarze mieli do przejechania 12 etapów. Czwartego dnia wyścigu zaplanowano jazdę indywidualną na czas. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 23 km. - Kolarze wyruszyli z Jarocina, po ponad 20 minutach jazdy „wpadali” do Pleszewa, przejeżdżali przez Rynek, pędzili w dół ulicą Sienkiewicza i finiszowali na stadionie - opowiada pleszewianin Wiesław Jarzębowski. Najszybciej trasę pokonał Francuz Ladislav Zakretta, który do przejechania tego dystansu potrzebował 29 minut i 3 sekund. Tuż za jego plecami uplasowali się nasi reprezentanci: Jerzy Żwirko i Tadeusz Mytnik. Wszystko działo się 19 lipca.

Dwa lata później peleton znów zawitał do Pleszewa. Tym razem po raz drugi w mieście usytuowano start etapu. Rangę wydarzenia potęgował fakt, że było to dwunasty, ostatni akt wyścigu. Liderem był Lucjan Lis, który o 1 min. i 55 s. wyprzedzał swojego wielkiego rywala - Ryszarda Szurkowskiego. A ten prowadził zdecydowanie w klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza, co gwarantowało mu minutę bonifikaty. Gdyby wygrał etap otrzymałby w nagrodę kolejne 30 s. Więc do odrobienia na trasie pozostawało jedynie 26 s. Taki scenariusz był możliwy do zrealizowania. Na pierwszej „czasówce” XXX edycji Wyścigu Dookoła Polski Szurkowski pokonał Lisa aż o 77 s.