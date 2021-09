Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał ponad 2,5 mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie przedsiębiorczości

Wachlarz instrumentów wsparcia jest szeroki. Jest oferta dla przedsiębiorców, zarówno tych przyszłych, jak i obecnych, czyli dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy. Jest oferta dla osób bezrobotnych - roboty publiczne, szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe i staże.

- Środki pozyskaliśmy w ramach czterech projektów: aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej w obszarze zielonych miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej wynikającej z diagnozy lokalnego rynku pracy, tj. osób długotrwałe bezrobotnych, osób 45+ oraz wsparcie działań przedsiębiorczych. Projekty musimy rozliczyć do końca roku. Stąd też w przypadku staży osoby zainteresowane kierować będziemy tylko do końca września! Jest to więc ostatnia szansa na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych w formie trzymiesięcznego stażu. Po raz pierwszy jako Urząd wchodzimy w obszar "Zielonych miejsc pracy", kierując ofertę wsparcia dla branży odnawialnych źródeł energii OZE - podkreśla Piotr Janiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.