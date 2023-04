Pół miliona złotych na aktywizację cudzoziemców. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie realizuje autorski program

Autorskim programem Powiatowego Urzędy Pracy w Pleszewie, na realizację którego udało się pozyskać środki z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zostaną objęci cudzoziemcy legalnie przebywający na terenie powiatu pleszewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem grupy, która przyjechała do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi, w tym przede wszystkim z Ukrainy.

- Uczestnicy programu poprzez udział w szkoleniach i stażach nabędą nowe doświadczenie zawodowe, umiejętności i kwalifikacje. W ramach tych działań cudzoziemcy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie jako osoby bezrobotne będą mogły zdobyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy. Poprzez skierowanie do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz udział w robotach publicznych zostaną wprowadzeni na rynek pracy, co pozwoli uniezależnić się finansowo i podnieść poczucie własnej wartości