Pleszew. Mroźny, ale urokliwy poranek w Pleszewie w obiektywie Szymona Furmankiewicza Piotr Fehler

Chłodne poranki potrafią być niezwykle urokliwe. Szczególnie, gdy oszronione gałęzie drzew i krzewów otulają promyki słońca. Szymon Furmankiewicz podczas porannego spaceru po Pleszewie, zrobił kilka zdjęć, by uwiecznić magię zimnej, acz pięknej pory roku. I Was do tego zachęcamy!