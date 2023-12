Niespokojna noc w Wielkopolsce. Ile razy interweniowali pleszewscy strażacy?

Do piątkowego wieczoru, 22 grudnia 2023 roku, obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydane w czwartek przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozowali wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i rzeczywiście w wielu miejscach w Wielkopolsce to była niespokojna noc. Strażacy w całym województwie w związku z wichurą musieli podjąć 180 interwencji (stan na 6.30). Silny wiatr przewracał drzewa, porywał przedmioty i uszkadzał dachy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Poznania, Piły, Szamotuł i Międzychodu.

Na szczęście tym razem dość spokojnie było na terenie powiatu pleszewskiego, gdzie doszło tylko do dwóch zdarzeń.