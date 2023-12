Mocno powieje? Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu pleszewskiego

To mogą być niespokojne godziny w powiecie pleszewskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia przed silnym wiatrem. To pierwszego stopnia obowiązuje w czwartek, 21 grudnia 2023 roku, do 21. Synoptycy prognozują, że powieje ze średnią prędkością do 40 km/h, a w porywach do 85 km/h, z zachodu. Od 21 przez 24 godziny obowiązywać będzie już ostrzeżenie drugiego stopnia, a prędkość wiatru może wówczas w porywach wzrosnąć do 90 km/h.

W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%, a w drugim 80%. Możliwe są przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr.