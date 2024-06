Fenomenalny występ Antoniego Zdunka z Pleszewa na Mistrzostwach Polski IDO PFT 2024 podbija sieć! Medal był na wyciągnięcie ręki

- Moja pasja do tańca pojawiła się tak naprawdę jak tylko się urodziłem. Od zawsze uwielbiałem się ruszać do muzyki. Od 7/8 roku życia zacząłem chodzić na zajęcia w mojej miejscowości, lecz to mi nie wystarczało. Gdy miałem 17 lat, żeby bardziej się rozwinąć zacząłem dojeżdżać do Poznania i na wszelkie warsztaty, co zdecydowanie dało mi większe możliwości rozwoju - podkreślał w trakcie trwania plebiscytu "Taneczny Talent Roku 2023".