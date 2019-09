Doszczętnie zniszczyli kurhany sprzed 3,5 tysiąca lat. Za informacje mogące pomóc w śledztwie wyznaczono nagrodę!

Trzy tygodnie temu archeolog Grzegorz Szczurek pojechał sprawdzić, w jakim stanie jest stanowisko archeologiczne znajdujące się w lesie w okolicach Grodziska. We wczesnej epoce żelaza (VIII p. n.e.) funkcjonowała nieopodal osada obronna, a w lesie odkryto relikty cmentarzyska kurhanowego sprzed ok. 3500 lat. Nekropolia była przedmiotem nieinwazyjnych (geofizycznych) badań grupy archeologów w 2017 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

-

Zaobserwowałem, że 2 z 14 znajdujących się tam kurhanów zostały doszczętnie zniszczone przez poszukiwaczy

- zaznacza archeolog.

Co tam znaleziono, nie wiadomo. - Najprawdopodobniej mogły to być naczynia gliniane, ewentualnie drobne wyroby z brązu, które zostały złożone wraz z ciałem zmarłego w obrębie jamy grobowej. Nie są to przedmioty przedstawiające wartości materialne, mają one jednak przeogromną wartość historyczną - ocenia Szczurek.