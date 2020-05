VI wideokonferencja przedstawicieli władz i służb powiatu pleszewskiego dotycząca walki z pandemią

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie w naszym powiecie od początku pandemii odnotowano 176 zakażeń. Obecnie chore są 133 osoby (hospitalizacja 20, izolacja 113), wyzdrowiało 36, zmarło 7. Na kwarantannie przebywa 427 osób (decyzją PPIS 57, z przekroczenia granicy 61, ze wspólnego zamieszania 34, po kontakcie z zakażonym 275). Do pracy w Inspekcji Sanitarnej oddelegowano jednego urzędnika Starostwa, wcześniej było 2.

Respiratory dotrą w połowie czerwca

W Pleszewskim Centrum Medycznym 30 kwietnia do pracy przywrócono Oddział Paliatywny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Trzy dni później otwarto Oddział Onkologiczny. Zakażona lekarka przebywa na kwarantannie. 26 pacjentów, których przebadano na obecność koronawirusa miało wynik ujemny. U jednego pacjenta potwierdzono zakażenie. Został on przeniesiony do szpitala jednoimiennego. Chemioterapia (oddzielna lokalizacja) pracowała w tym okresie bez zakłóceń.

Od 4 maja szpital funkcjonuje normalnie. Personel administracyjny PCM przeszedł profilaktycznie badania. Wszystkie testy dały negatywny wynik. Od 11 maja szpital wznawia planowe przyjęcia pacjentów. Zabiegi i operacje przeprowadzane będą w ograniczonym zakresie.