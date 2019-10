Szpitalny Oddział Ratunkowy z biletami i kolorowymi opaskami?

Wizyta na SORze z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych. Już same dolegliwości skłaniające do stawienia się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wystarczą. Do tego dochodzą jeszcze ogromne kolejki. Część pacjentów, pomimo złego samopoczucia, rezygnuje z oczekiwania już na sam ich widok albo po kilku godzinach bezczynnego czekania na przyjęcie.

Zmianom w organizacji przyjęć i usprawnieniu pomocy chorym dedykowany jest program TOP SOR, czyli Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Już na wstępie pielęgniarka lub ratownik medyczny będą przeprowadzać ocenę stanu zdrowia pacjenta. Na tej podstawie zostanie ustalony kod pilności oznaczony specjalnym kolorem.

W najpopularniejszym wydaniu triażu, pacjenci otrzymują opaski w czterech różnych kolorach. Zielone dostają ci, którzy mogą poczekać, i którymi należy zająć się w ostatniej kolejności. Kolejne stopnie pilności oznaczone są kolorami żółtym i czerwonym, a pacjenci bez tętna i oddechu dostają czarne oznaczenia. Pacjenci, którzy znajdą się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia, mają określony maksymalny czas oczekiwania na kontakt z lekarzem.