Szkoła Podstawowa w Choczu z nowym patronem i sztandarem. Uroczystość nadania imienia placówce odbyła się w Święto Edukacji Narodowej

Od 1972 do 2019 r. szkoła nosiła imię mjr. Henryka Sucharskiego. Po 47 latach - ze względu na kontrowersje i wątpliwości, jakie narosły wokół postaci komendanta - społeczność chockiej placówki zdecydowała się na zmianę patrona. Działania zmierzające do zmiany rozpoczęły się już jesienią 2018 r. Podsumowaniem pierwszego etapu było przeprowadzanie ankiet wśród członków szkolnej społeczności. Spośród 431 ankietowanych 310 osób opowiedziało się za zmianą patrona, z czego 207 wskazało na imię Obrońców Westerplatte. Modyfikację już w maju zatwierdzili choccy radni. Do życia powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Jego przewodniczącą została Emilia Szkudlarek. A skład uzupełnili: Elżbieta Kornacka, Donata Łapacz, Zdzisława Flisińska, Jan Woldański, Konrad Filipiak, Katarzyna Marciniak i Katarzyna Bukowska. Dzięki pracy tego gremium, inicjatywie pani dyrektor oraz rodziców, a także hojności sponsorów udało się zakupić sztandar.

Uroczystość nadania nowego imienia szkole w Choczu zaplanowano w Święto Edukacji Narodowej. 14 października uczniowie mieli wolne od zajęć dydaktycznych. Społeczność szkolna i zaproszeni goście o 11.00 stawili się w sali sportowej. Przewodnicząca Anna Koniewicz-Kruk odczytała uchwałę rady miejskiej zatwierdzającą zmianę patrona. Dobroczyńcy i sponsorzy, którzy wsparli zakup sztandaru dokonali symbolicznego przybicia gwoździa do drzewca sztandaru i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Członkowie społecznego komitetu przekazali sztandar w ręce Aliny Banaszak. Dyrektor szkoły powierzyła go uczniom. - Przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i naszej ojczyzny - podkreślała młodzież. Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar, a emerytowana nauczycielka Zdzisława Flisińska odczytała zebranym opis jego awersu i rewersu.

Sztandar, podobnie jak tablicę upamiętniającą poniedziałkowe wydarzenie, poświęcił o. Medard Hajdus, proboszcz chockiej parafii. Po przecięciu wstęgi harcerze złożyli znicze i wiązanki kwiatów zarówno pod nową, jak i starą tablicą. Część artystyczną przygotowała młodzież z Kółka Teatru i Recytacji. Uroczystość uświetnił również chór szkolny.