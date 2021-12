Rok szczepień przeciwko Covid-19. Szpital podsumował ostatnie miesiące

Rok szczepień przeciwko Covid-19 w pleszewskim szpitalu

Od 16 grudnia 2021 roku roku możliwe są szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia maluchy otrzymują mniejszą niż dorośli dawkę preparatu Pfizera. - Szczepienia trwają od kilku dni i z naszych danych wynika, że pierwszą dawkę przyjęło 110 dzieci. Kolejnych 30 czeka w kolejce. Nie dysponujemy informacją, ile dzieci w powiecie pleszewskim kwalifikuje się do szczepień, dlatego tez trudno nam powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższej przyszłości - mówi Izabela Nowacka, dyrektor ds. administracyjnych w PCM.

Z danych szpitala za ostatni kwartał tego roku wynika też, że od września do grudnia w Pleszewskim Centrum Medycznym szczepionki przyjęło 350 dzieci w wieku od 12 do 15 lat. W tym samym okresie zaszczepiło się 127 nastolatków w wieku od 16 do 17 roku życia.