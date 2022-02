Protest rolników AgroUnia. Rolnicy zapowiadają kolejny protest. Utrudnienia także na naszych drogach Piotr Fehler

Protest rolników AgroUnia. Rolnicy należący do AgroUnii zapowiadają, że po raz kolejny planują wyjechać ciągnikami na drogi. Do protestu ma dojść 9 lutego. AgroUnia chce zablokować wiele ważnych tras w Polsce, w tym w naszym regionie. Do protestu przygotowują się również rolnicy z powiatu pleszewskiego